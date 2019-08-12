Вице-губернатор Петербурга предложил новую систему очистки улиц

Перекрывать улицы для уборки снега предложили в Смольном.

Помимо вопросов отопления на повестке дня в Смольном очищение улиц города от снега в зимнее время. Вице-губернатор города Николай Бондаренко предложил перекрывать улицы. Тогда, по его словам, уборка сможет производиться в дневное время, а бюджетных средств на процедуру будет потрачено меньше.

Напомним, что раньше действовала система четных и нечетных сторон, делившихся по соответствующим четным и нечетным датам календаря. В свою очередь в четные дни убирались четные стороны и наоборот. Такой порядок был отменен, но новый пока не принят.

Врио Санкт-Петербурга Александр Беглов возразил Бондаренко, подметив, что перекрытые улицы вызовут заторы на дорогах. А также поручил специалистам пересмотреть и модернизировать старый способ снегоочистки.

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