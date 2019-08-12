Жители Рубинштейна против проведения фестиваля в доме Довлатова

Жители Рубинштейна против проведения фестиваля в доме Довлатова
Жители улицы Рубинштейна устали от шумных мероприятий. Фото: vk.com/dovlatovday

Фестиваль в честь писателя Сергея Довлатова «День Д» петербуржцы планировали провести на улице Рубинштейна. Однако против проведения мероприятия выступили местные жители.

Как сообщают в сообществе «День Д» фестиваль Довлатова» в социальной сети «ВКонтакте», организаторам мероприятия пришлось изменить место проведения. Жители дома No23, где жил писатель, отказали в проведении фестиваля в доме.

Как сообщает один из организаторов, жители устали от многочисленных шумных мероприятий на улице Рубинштейна.

В дни мероприятия, с 31 августа по 2 сентября, двор дома должен был стать площадкой для концерта и игр. В настоящее время организаторы занимаются поисками новой площадки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Фонтанном доме жителям северной столицы рассказывали о Довлатове.

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