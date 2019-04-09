В Фонтанном доме петербуржцам расскажут о Довлатове

Сегодня в Музее Анны Ахматовой свою новую книгу «Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи» будет презентовать Елена Скульская.

Организаторы мероприятия сообщают, что в книгу вошли уникальные, ранее не опубликованные истории-встречи с писателем Сергеем Довлатовым, актером Валерием Золотухиным и режиссером Алексеем Германом.

Автор книги-мемуаров Елена Скульская уже давно живет в Эстонии, но весь ее творческий путь непрерывно связан с Петербургом. Именно в Северной столице, в журнале «Звезда» были опубликованы многие произведения Скульской.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская написала автобиографичное произведение о жизни и карьере. К созданию книги приложился и муж Поклонской. Заключительная глава “О жене и о чем она не сказала” написана юристом Иваном Соловьевым.