На полосе от Ижоры в сторону Кронштадта насмерть сбили пешехода

В Санкт-Петербурге на дамбе произошло большое ДТП. Автомобиль Citroen сбил насмерть человека, а после врезался и перевернул Lada Granta.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», происшествие случилось на полосе от Ижоры в сторону Кронштадта.

Также автор рассказал, что погибшим в результате аварии пешеходом оказался рыбак. Он скончался на месте. В момент происшествия с погибшим находилась его жена.

Мужчина, находившийся за рулем Citroen, разбил голову. Автомобилем Lada Granta управляла девушка, она отделалась испугом.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на проспекте КИМа. НА пешеходном переходе «догнали» друг друга белые иномарки. В результате ДТП никто не пострадал.