Лука Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Игрок покинул петербургский клуб.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщила «Свободная пресса». В материале сказано, что за трансфер московский клуб заплатил 2,5 миллиона евро. На данный момент Лука Джорджевич уже подписал контракт и прибыл в распоряжение клуба. Ему достался 22-й номер.

Напоминаем, что черногорский футболист перешел в «Зенит» в 2012 году. Одно время он играл в составе тульского «Арсенала», где смог хорошо себя проявить. Ходили слухи о том, что Луку Джорджевича хочет купить «Андрлехт», но клуб отказался от трансфера из-за высокой стоимости игрока. Теперь он будет играть за «Локомотив».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма.

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — приводит слова Малкома РИА Новости.