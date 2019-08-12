США раскритиковали Путина за визит в Крым

Дипломаты Америки напомнили, что они против агрессии России.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Посольство США в Украине высказалось о визите Владимира Путина в Крым в Twitter-аккаунте. Дипломаты поддержали позицию украинского МИД и отметили, что поездка президента России на полуостров – это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что Владимир Путин посетил Крым 10 августа. Он приехал туда, чтобы посмотреть байк-шоу «Ночных волков». Также он сходил в театр на спектакль «Грифон».

Российская сторона считает, что недовольство Украины и Америки, это вмешательство во внутренние дела страны.

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