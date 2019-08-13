Трамп прокомментировал взрывы в Архангельской области

США используют те же технологии, хотя и более продвинутые, подчеркнул президент.
Дональд Трамп прокомментировал взрыв под Северодвинском. Президент США считает, что опыт России пригодится США.
Трамп подчеркнул в Twitter 13 августа, что Америка “много для себя узнала” из происшествия на полигоне Минобороны РФ. Напомним, после взрыва ракетного двигателя 9 августа Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, трое получили ожоги. ЧП произошло на полигоне у села Ненокса, которое расположено в 40 км от Северодвинска.
Американский президент заявил, что США используют схожие технологии, что и Россия, хотя и более продвинутые. Он заметил, что после взрыва жители Архангельской области обеспокоены радиационным фоном в регионе. Власти уже заверили местных жителей, что тем нечего опасаться: показатели радиации находятся в норме.
Ранее GazetaSPb сообщила., что Росатом намерен продолжить испытания современного оружия.