Трамп прокомментировал взрывы в Архангельской области

Трамп: "Америка много для себя узнала после взрыва в России". Фото: pixabay.com

Трамп: "Америка много для себя узнала после взрыва в России". Фото: pixabay.com

США используют те же технологии, хотя и более продвинутые, подчеркнул президент.

Дональд Трамп прокомментировал взрыв под Северодвинском. Президент США считает, что опыт России пригодится США.

Трамп подчеркнул в Twitter 13 августа, что Америка “много для себя узнала” из происшествия на полигоне Минобороны РФ. Напомним, после взрыва ракетного двигателя 9 августа Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, трое получили ожоги. ЧП произошло на полигоне у села Ненокса, которое расположено в 40 км от Северодвинска.

Американский президент заявил, что США используют схожие технологии, что и Россия, хотя и более продвинутые. Он заметил, что после взрыва жители Архангельской области обеспокоены радиационным фоном в регионе. Власти уже заверили местных жителей, что тем нечего опасаться: показатели радиации находятся в норме.

Ранее GazetaSPb сообщила., что Росатом намерен продолжить испытания современного оружия.