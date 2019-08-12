Взрыв не помешает Росатому продолжить разработку нового оружия

О каком именно оружии идёт речь - до сих пор неизвестно. Фото: pixabay.com

О каком именно оружии идёт речь - до сих пор неизвестно. Фото: pixabay.com

Глава корпорации «Росатом» заявил, что разработка новых образцов вооружения будет продолжена и доведена до конца.

Соответствующее заявление он сделал после похорон погибших при взрыве в Архангельской области специалистов «Росатома». Алексей Лихачёв отметил, что они «ушли как настоящие герои» и завершение разработок станет лучшей памятью для покойных, сообщает «Интерфакс». В корпорации пообещали оказать материальную помощь семьям погибших.

Напомним, взрыв, унесший жизни пяти сотрудников Российского Атомного центра, произошёл на полигоне Министерства обороны в Архангельской области. По официальной информации, причиной стали неполадки в жидкостном ракетном двигателе, предназначенном для неизвестного оружия. Тем не менее, конкретное вооружение названо не было, что породило многочисленные догадки. В частности, популярной, хотя и противоречащей как официальным, так и неофициальным данным, версией стал взрыв ракеты на ядерном топливе «Буревестник», о разработке которой сообщил Владимир Путин в своём послании в 2018 году. Соответствующая информация была растиражирована в американских СМИ.

Ранее сообщалось, что радиационный фон в Архангельской и Ленинградской областях находится в пределах нормы. Тем не менее, часть акватории Белого моря была закрыта для мореходства, а в СМИ появились сообщения о том, что в Архангельске повысился спрос на спиртосодержащую продукцию и препараты йода.

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