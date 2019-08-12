Небо над Петербургом разрежет метеорный дождь

Небо над Петербургом разрежет метеорный дождь
Наблюдать космическое явление лучше не в Петербурге, а в области. Фото: pixabay.com

Дождь из космоса ожидается в Петербурге в ночь с 12 на 13 августа 2019 года.

Помешать лицезрению космического подарка жителям Петербурга могут облака и тучи, стоящие над городом. Пик метеорного потока Персеиды наступит примерно в 5:00 13 августа, однако именно в это время в городе ожидается сильная облачность.

Для наблюдения за метеорным потоком лучше выехать за город, где лицезрению неба не будут мешать фонари и подсветка зданий.

Причиной появления на небе метеорного потока Персеиды является прохождение Земли через хвост кометы Свифта-Таттла. Видеть его можно ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако пик традиционно приходится на 12 августа.

GazetaSPb ранее писала о другом дожде — из яиц, обрушившемся на голову экс-главы Украины Петра Порошенко.

космос метеориты метеорный поток
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Небо над Петербургом разрежет метеорный дождь
Трое медиков пострадали от буйного петербуржца
Угонщики Range Rover Sport за 4 млн покатались и бросили его в лесу
В Грузии оценили финансовые потери от конфликта с Россией
Из-за съемок фильма приостановят дорожное движение
Невзоров заявил, что ситуация в гатчинской церкви была «штатная»
Порошенко закидали яйцами на выходе с допроса
Судебные тяжбы по путепроводу во Всеволожске прекращены