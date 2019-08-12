Небо над Петербургом разрежет метеорный дождь

Наблюдать космическое явление лучше не в Петербурге, а в области. Фото: pixabay.com

Наблюдать космическое явление лучше не в Петербурге, а в области. Фото: pixabay.com

Дождь из космоса ожидается в Петербурге в ночь с 12 на 13 августа 2019 года.

Помешать лицезрению космического подарка жителям Петербурга могут облака и тучи, стоящие над городом. Пик метеорного потока Персеиды наступит примерно в 5:00 13 августа, однако именно в это время в городе ожидается сильная облачность.

Для наблюдения за метеорным потоком лучше выехать за город, где лицезрению неба не будут мешать фонари и подсветка зданий.

Причиной появления на небе метеорного потока Персеиды является прохождение Земли через хвост кометы Свифта-Таттла. Видеть его можно ежегодно с 17 июля по 24 августа, однако пик традиционно приходится на 12 августа.

GazetaSPb ранее писала о другом дожде — из яиц, обрушившемся на голову экс-главы Украины Петра Порошенко.