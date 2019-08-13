В Амурской области на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

В Амурской области на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Одни чиновники заказали монумент, другие - хотят оторвать первым руки. Фото: Подслушано в Тынде, «ВКонтакте»

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области жители обнаружили, что вместо советских солдат на памятнике присутствуют силуэты солдат НАТО.

Мемориал воинам-освободителям находился в селе и раньше, но к нынешнему 9 мая его решили отремонтировать и усовершенствовать, установив железную доску с гравировкой. Присланное чиновниками изображение рабочие воплотили в металл — однако изображены на нём были не советские, и даже не российские воины — в изображённых силуэтах точно прослеживается форма и оружие, принятые в странах НАТО.

Тем не менее, после того как на днях данный факт стал объектом внимания СМИ, доску пообещали заменить, сообщает URA.ru.

В администрации Тындинского района Амурской области, в свою очередь, назвали авторов памятника «безграмотными людьми», попутно заявив о своём желании «оторвать им руки». Ответственными был назван Сельсовет села Дипкун.

GazetaSPb ранее сообщала, что в Петербурге был накрыт нелегальный ломбард.

Амурская область вов НАТО
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