В Северодвинске радиационный фон в момент взрыва повышался в 4-16 раз

В Северодвинске радиационный фон в момент взрыва повышался в 4-16 раз
Данные о трагедии в Архангельской области продолжают противоречить друг другу. Фото: pixabay.com

Уровень радиации в городе Северодвинск Архангельской области повышался в 4-16 раз. Соответствующие данные были зафиксированы в день, когда произошла трагедия со взрывом на испытательном полигоне Минобороны в Белом море.

Соответствующие данные сегодня, 13 августа, привёл Росгидромет. Ранее о повышении уровня радиации в городе уже сообщалось, однако говорили лишь о двукратном превышении. Однако сегодня в ведомстве рассказали, что в день катастрофы, 8 августа 2019 года, в Северодвинске наблюдался радиационный фон вплоть до 0,44 мкЗв/ч — при норме 0,11 мкЗв/ч.

Сообщается, что допустимый уровень радиации был превышен всего на несколько часов и в настоящее время всё находится в пределах допустимого — остаточного ядерного загрязнения местности так же не обнаружено.

Точная причина взрыва до сих пор не обнародована — изначально Росатом объявил лишь, что трагедия, унесшая жизни пятерых людей, была вызвана неполадками при испытании ракетного оружия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Приамурье на мемориале солдатам ВОВ изобразили людей в форме НАТО.

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