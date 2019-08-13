Кальций может оказаться ключом к сохранению памяти

Британские ученые тестируют когнитивные способности старых и молодых мышей.

Ученые из Университета Лестера считают, что содержание кальция в организме влияет на работу мозга и в частности на память.

Проблемы с памятью объясняют ослаблением связей между нейронами в центральной нервной системе. При этом содержание кальция в гиппокампе (отделе мозга) может оказывать влияние на эти связи, сообщает MedicalXpress 13 августа.

Ученые попытались измерить уровень кальция в нейронных клетках мышей разного возраста — в 6, 12, 18 и 24 месяца со дня рождения. Поскольку отследить эти уровни трудно, они отслеживали флуюоресцентный белок в гиппокампе, который реагировал на содержание кальция. При экспериментальном понижении уровня кальция в мозгу молодые мыши начинали хуже проходить когнитивные тесты — совсем как более старые подопытные. При этом при повышении уровня кальция старые мыши наоборот показывали лучшие результаты.

Ранее GazetaSPb сообщила, что кровь молодежи может спасти стариков от Альцгеймера.