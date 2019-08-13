Банковский мост растаскивают на сувениры

Раньше на этом месте находился позолоченный шарик. Фото: Мойка78

Раньше на этом месте находился позолоченный шарик. Фото: Мойка78

Отреставрированный Банковский мост продержался недолго.

Новости о том, что возвращённую на место позолоту с перил Банковского моста соскребают петербуржцы и туристы, желающие привлечь удачу, неоднократно фигурировали в СМИ. Сегодня вандалы, однако, пошли дальше — и буквально оторвали часть скульптурного оформления от перил.

Соответствующую информацию приводит «Мойка78» со ссылкой на письмо читательницы.

Напомним, Банковский мост был открыт 19 июня 2019 года после масштабной реставрации. Впрочем, уже через месяц слой обновлённой позолоты заметно облупился.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в городе завершён ремонт Фонтанной улицы.