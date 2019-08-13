Ремонт Фонтанной улицы в Петербурге обошёлся в 7,5 млн рублей

Ремонт Фонтанной улицы в Петербурге обошёлся в 7,5 млн рублей
Ремонтировали и тротуар, и проезжую часть. Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

В Санкт-Петербурге завершили текущий ремонт Фонтанной улицы в Центральном районе.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Петербурга, в его ходе было отремонтировано 2,62 тысячи квадратных метров проезжей части, а также 1,28 тысячи квадратных метров тротуара.

Стоимость работ — 7,5 миллионов рублей. Заказчиком выступил СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подрядчиком — ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Ранее GazetaSPb писала, что все медицинские учреждения Петербурга к 2020-му году свяжет единая база электронная база данных.

комитет по развитию транспортной инфраструктуры Фонтанная улица Центральный район
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