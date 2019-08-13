Пятиклассника, спасавшего детей при пожаре в «Холдоми», наградили орденом Мужества посмертно

Мальчик скончался в больнице из-за серьезных ожогов.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Алексей Мартыненко старался помочь детям во время пожара в палаточном лагере «Холдоми». В результате мальчик получил тяжелые ожоги и был госпитализирован. Врачи не смогли спасти его жизнь, пятиклассник скончался в больнице 23 июля. Жители Хабаровского края создали петицию, прося Владимира Путина наградить ребенка орденом Мужества посмертно.

Сегодня награждение состоялось, но без вручения. Алексея отметили за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстренных ситуациях.

Напоминаем, что все случилось в ночь на 23 июля – шесть палаток сгорели, четыре человека погибли и еще 12 пострадали.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что директор сгоревшего под Хабаровском лагеря арестован судом.