Ученые нашли взаимосвязь между кофе и головной болью

Они рекомендуют пить максимум два напитка с кофеином.

Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы. Результатами они поделились в статье, которую опубликовало издание The American Journal of Medicine.

Ученые наблюдали за 100 добровольцами, которые жаловались на периодические мигрени. Им раздали анкеты, чтобы понять, какие напитки влияют на возникновение головных болей. Выяснилось, что между неприятными ощущениями и кофеином есть прямая связь. Так, люди, которые пили меньше трех чашек кофе, реже страдали от мигреней, чем те, которые злоупотребляли бодрящим напитком.

Специалисты подчеркивают, что если не перебарщивать, то кофе не может навредить. Ученые со всего мира давно обсуждают пользу от напитка – он улучшает настроение и порой помогает при похудении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые опровергли миф о влиянии кофе на качество сна.