Петербуржцы помогли поймать насильника

Жители Невского района своими показаниями помогли арестовать преступника.

В Невском районе Санкт-Петербурга задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве с последующим изнасилованием. Как отмечает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, вычислить мужчину удалось благодаря показаниям местный жителей.

Арестованный обвиняется в нападении на 39-летнюю женщину днем 12 августа. Сообщается, что по главной версии задержанный напал на жертву, затем нанес не меньше пяти ударов и после совершил насильственные действия сексуального характера.

На данный момент выбирается форма обвинения против злоумышленника. А также проводятся комплексные меры по изучению деталей произошедшего.

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