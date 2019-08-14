Меркель подтвердила уход в отставку в 2021 году

После следующих выборов Ангела Меркель прекратит активную политическую деятельность.

На встрече с аудиторией газеты Ostsee-Zeitung в Штральзунде канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о планах на будущее. Она подтвердила, что планирует уход из большой политики, после окончания в 2021 году своего четвертого срока в должности.

Как сообщает издание, Меркель отметила, что останется человеком политики, но не будет соглашаться на высокие посты.

Помимо политических слушатели задавали и личные вопросы. Так, выяснилось, что любимые птицы Меркель – журавли, а еще из животного мира ее привлекают жабы.

На вопрос о том, что политик хотела бы прочесть о себе в учебниках истории через пятьдесят лет, канцлер ответила: «Что она старалась».

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