«Солярис» перевернулся в воздухе и врезался в ограду Румянцевского сада, уходя от погони

&#171;Солярис&#187; перевернулся в воздухе и врезался в ограду Румянцевского сада, уходя от погони
Машина врезалась в поребрик, перевернулась в воздухе, после чего влетела в ограду Румянцевского сада. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром на Васильевском острове пьяный водитель иномарки врезался в ограду Румянцевского сада, пытаясь уйти от сотрудников ОГИБДД.

Утром 14 августа на Васильевском острове произошло ДТП. В аварию попал водитель в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 5:00 на пересечении Кадетской линии и Университетской набережной. Пьяный водитель, на вид которому лет 40, за рулем «Хендай Солярис», отказался остановить авто по требованию сотрудников ГИБДД на Дворцовом проезде и предпринял попытку скрыться.

В результате чего машина врезалась в поребрик, перевернулась в воздухе, после чего влетела в ограду Румянцевского сада. Позже оказалось, что у водителя при себе не было водительского удостоверения.

По словам очевидцев, во время аварии мужчина вылетел из окна на тротуар. По данным ведомства, водителя госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Личность гонщика пока не установлена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Маршала Блюхера произошло массовое ДТП.

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