В Петербурге у пассажирки авто украли ювелирные изделия

В ночь на 4 августа у петербурженки пропали ювелирные изделия и сумка с денежными средствами. Фото: Pixabay

В ночь на 4 августа у петербурженки пропали ювелирные изделия и сумка с денежными средствами. Фото: Pixabay

Правоохранители устанавливают обстоятельства пропажи ювелирных изделий и сумки с денежными средствами у пассажирки автомобиля.

Согласно данным регионального главка МВД России, в полицию Невского района обратилась 45-летняя петербурженка спустя 9 дней после происшествия. Она рассказала правоохранителям о том, что в ночь на 4 августа у нее пропали ювелирные изделия и сумка с денежными средствами. Общий ущерб она оценила в 40 тысяч рублей.

По словам заявительницы, в период с 3 до 6 утра 4 августа она находилась в заведении на улице Тельмана в Невском районе вместе с подругой, там к ним подошел неизвестный мужчина и предложил подвезти женщин и выпить кофе. После чего, по словам женщины, она ничего не помнит.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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