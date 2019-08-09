Девочку из Мурино подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском

Раньше 15-летнюю жительницу Ленобласти уже привлекали к ответственности за кражу.

Полиция Петербурга изобличила 15-летнюю девочку из Ленобласти в квартирном краже. Жительница Мурино похитила из дома в Калининском районе Петербурга смартфон и украшения.

Кража произошла в ночь с 3 на 4 августа: кто-то пробрался в квартиру на Гражданском проспекте и вынес оттуда смартфон и ювелирные украшения. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в главке МВД Санкт-Петербурга и ЛО 9 августа.

Задержана 15-летняя девочка из Мурино, она не учится и не работает, а в прошлом году ее привлекали к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а с 14-ти — лишь за тяжелые преступления.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец похитил $50 тысяч из сейфа знакомого.