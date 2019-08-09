Девочку из Мурино подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском

Девочку из Мурино подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском
Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Раньше 15-летнюю жительницу Ленобласти уже привлекали к ответственности за кражу.

Полиция Петербурга изобличила 15-летнюю девочку из Ленобласти в квартирном краже. Жительница Мурино похитила из дома в Калининском районе Петербурга смартфон и украшения.

Кража произошла в ночь с 3 на 4 августа: кто-то пробрался в квартиру на Гражданском проспекте и вынес оттуда смартфон и ювелирные украшения. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей, сообщили GazetaSPb в главке МВД Санкт-Петербурга и ЛО 9 августа.

Задержана 15-летняя девочка из Мурино, она не учится и не работает, а в прошлом году ее привлекали к ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а с 14-ти — лишь за тяжелые преступления.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербуржец похитил $50 тысяч из сейфа знакомого.

гражданский проспект девочка калининский район кража мурино подросток
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочку из Мурино подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском
Двухлетняя девочка отравилась таблетками в Петербурге
Петербуржец похитил $50 тысяч из сейфа своего знакомого
Самолет “России” из Симферополя не долетел до Петербурга на радаре
В Луге гражданин СНГ ударил ножом местного жителя
Третий фанат “Зенита” задержан за драку с ОМОНом
Смольный разорвал контракты с недобросовестными подрядчиками
Кардиолог объяснил влияние вина на работу сердца и сосудов