Часть наблюдений Пулковской обсерватории перенесут в Крым

Руководитель обсерватории рассказал, что астроклимат на Крымском полуострове позволяет удобнее вести наблюдения.

Пулковская обсерватория намеревается перенести часть своих наблюдательных программ в Крымскую обсерваторию, поскольку там удобнее вести наблюдения из-за более подходящего астроклимата. Об этом сообщил директор Пулковской обсерватории Назар Ихсанов.

«Пулковская обсерватория собирается использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. [Это те исследования, которые раньше велись] на Пулковской площадке. Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условиях», — приводит слова Ихсанова ТАСС.

Кроме того, директор сообщил, что планируется увеличить интенсивность наблюдения в обсерватории на Кавказе.

Пулковская обсерватория является одной из старейших российских обсерваторий. Она начала свою работу в 1839 году. Обсерватория находится в 19 км от Петербурга на высоте 75 метров над уровнем моря.

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