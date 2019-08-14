Неизвестный на автомобиле с белорусскими номерам порезал шины на иномарке женщины

После ссоры женщина заметила порез на переднем левом колесе своего автомобиля марки "Форд Фиеста". Фото: pixabay

После ссоры женщина заметила порез на переднем левом колесе своего автомобиля марки "Форд Фиеста". Фото: pixabay

Жительница Ленобласти вступила в словесную перепалку с неизвестным водителем, управлявшим автомобилем с белорусскими номерами на Заневском проспекте. После чего она обнаружила порез на переднем колесе своей машины.

Как стало известно Gazeta.SPb, у 28-летней жительницы поселка Рахья в Ленобласти произошел словесный конфликт с неизвестным мужчиной возле дома 75 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом он рассказала правоохранителям.

По словам пострадавшей, неизвестный водитель управлял автомобилем «Ниссан», у которого были белорусские номера. После ссоры она заметила порез на переднем левом колесе своего автомобиля марки «Форд Фиеста».

Если правоохранители докажут, что шины порезал именно водитель «Ниссана», то ему грозит уголовное преследование за умышленное повреждение имущества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция ищет поджигателей машин на Васильевском острове.