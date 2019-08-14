ДиКаприо рассказал, за какую из своих ролей ему стыдно

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо признался, за работу в каком фильме ему стыдно.

Актер рассказал журналистам американского издания New York Post, что он и Тоби Магуайр солидарны в том, что оба хотели бы забыть фильм «Кафе «Донс Плам», в котором сыграли в юности.

«Кафе «Донс Пламс» — это малобюджетная молодежная драма режиссера Р. Д. Роба. Фильм повествует о компании 20-летних парней, которые каждые выходные встречаются с новыми девушками в закусочной «Донс Плам», где болтают о сексуальном опыте и различных постельных практиках

«Изначально это был короткометражный фильм, но затем его зачем-то попытались превратить в полнометражку. Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?», — сказал ДиКаприо в интервью журналу «Detour» в 1996 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонардо ДиКаприо вступился за горящие леса в Сибири. Голливудский актер выложил в социальной сети видеоролик о лесных пожарах в Сибири. Поклонники артиста массово оставляют комментарии с благодарностями.