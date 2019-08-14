Эксперт рассказал, как не лишиться пенсий

Эксперт рассказал, как не лишиться пенсий
В начале осени 2018 года в России насчитали 58 НПФ. Фото: pixabay.com

Из НПФ любого масштаба регулярно пропадают деньги.

Договоры с негосударственными пенсионными фондами могут лишить россиян пенсий вообще, считает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

НПФ ненадежны, деньги из них постоянно пропадают, сообщил Шмаков Ura.ru. Государство со своей стороны не несет ответственность за деньги из этих фондов. Сейчас правоохранительные органы занимаются крупным хищением из НПФ “Согласие”. Шмаков подчеркнул, что масштаб фонда не имеет значения — украсть деньги могут из любого из них.

В начале осени 2018 года в России насчитывали 58 НПФ. Прошлым летом самыми крупными из них являлись НПФ Сбербанка, “Газфонд”, “Благосостояние” и “Будущее”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в селе Алеховщина Лодейнопольского района Ленобласти неизвестный украл из почтового отделения 200 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

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