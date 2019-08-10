200 тысяч пенсионных рублей украл неизвестный

Почта России уверяет, что не о чем беспокоиться. Фото: Pixabay

Почта России уверяет, что не о чем беспокоиться. Фото: Pixabay

В селе Алеховщина грабитель опустошил сейф отделения связи.

В ночь на 9 августа неизвестный посредством взлома двери попал в отделение связи села Алеховщина. Затем вскрыл сейф, в котором хранились 200 тысяч рублей. По данным 47news, средства были предназначены для выплаты пенсий.

Скрывшийся с содержимым сейфа преступник объявлен в розыск.

В свою очередь представители Почты России в данной местности сообщаются, что происшествие никак не повлияет на пенсионные выплаты, а сотрудники отделения способствуют скорейшему раскрытию дела.

Ранее GazetaSPB сообщила о комментариях Почты России по поводу кражи из отделения в Гатчинском районе.