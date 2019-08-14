Пожилого мужчину избили – он сходил за ружьем

В Ленобласти завели уголовное дело по факту убийства.

В городе Кириши Ленинградской области возбудили уголовное дело против 59-летнего жителя, он обвиняется в убийстве.

По главной версии следствия, случилось все 12 августа, двое мужчин употребляли алкоголь и повздорили. В ходе конфликта молодой человек избил пожилого собутыльника. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, пострадавший отправился домой.

Вернулся из дома мужчина уже с ружьем, из которого и выстрелил в грудь обидчику. Молодого человека госпитализировали, однако ранение оказалось смертельным, и спасти его не удалось.

Сегодня расследование продолжается, устанавливаются детали и подробные обстоятельства произошедшего. Определяется меря пресечения.

Ранее GazetaSPB сообщила о задержании подростков, напавших на прохожего.