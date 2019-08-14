В Петербурге задержаны подростки, напавшие на прохожего

Молодых людей арестовали и завели уголовное дело.

Около дома 26 на улице Кирочная двое парней напали на 26-летнего прохожего. Произошел инцидент 13 августа, нападавшие уже задержаны войсками национальной гвардии.

Как сообщают Известия, подростки были вооружены ножом и пистолетом, лица преступников были скрыты шарфами. Так, они напали и избили молодого мужчину.

Очевидцы вызвали наряд вневедомственной охраны, который оперативно справился с поимкой злоумышленников.

УВО войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области поделилось информацией об арестованных: оба парня ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

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