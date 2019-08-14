Горизбирком рассказал о контроле на выборах губернатора Петербурга

Каждый участок получит по две камеры. Фото: pixabay.com

Каждый участок получит по две камеры. Фото: pixabay.com

Система видеонаблюдения охватит почти 90% всех избирательных участков.

Видеонаблюдение появится на 1799 участках к выборам градоначальника Санкт-Петербурга. Усиленный контроль обеспечат там, где, где камер не будет.

Система наблюдения охватит почти 90% всех участков, передали ТАСС в Горизбиркоме Петербурга. Всего поставят 3658 камер, то есть примерно по две на участок. К этим участкам приписаны свыше 95% избирателей.

Там, где нельзя поставить камеры, увеличат число наблюдателей, при этом на них можно будет использовать только систему “Мобильный избиратель”, которая позволяет голосовать там, где находишься, а не прописан. Через него до 4 сентября нужно подать заявление в СПБИК.

Процесс голосования проконтролируют 12 человек на каждом участке, сообщает Горизбирком Петербурга. Кроме этого, на площадку допустят любое число журналистов.

Выборы пройдут 8 сентября. Сейчас в них участвуют Александр Беглов (врио губернатора Петербурга), Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Владимир Бортко.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вчера в Петербурге прошли предвыборные дебаты.