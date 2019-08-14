Песков объяснил, почему Путин выбрал Беглова на пост врио

Песков: служебный опыт и личные качества стоят для президента на первом месте. Фото: kremlin.ru

Песков: служебный опыт и личные качества стоят для президента на первом месте. Фото: kremlin.ru

Партийная принадлежность учитывается, но не становится главным фактором.

Владимир Путин выбрал Александра Беглова на должность врио губернатора Петербурга из-за его опыта и деловых качеств, заявил Дмитрий Песков 14 августа. Пресс-секретарь уточнил, что членство Беглова в “Единой России” не было решающим фактором при решении.

Песков подчеркнул, что квалификация и личные качества стоят для президента на первом месте.

Александр Беглов начал исполнять обязанности губернатора 3 октября 2018-го, а его предшественник Георгий Полтаченко перешел на работу в ОСК — сейчас он возглавляет там совет директоров. До назначения на пост врио Беглов являлся полномочным представителем президента в СЗФО с декабря 2017 года. Сейчас ему 63 года.

До выборов губернатора осталось меньше месяца — они пройдут 8 сентября. Беглов является одним из кандидатов наряду с Владимиром Бортко, Михаилом Амосовым и Надеждой Тихоновой. Беглов является единственным самовыдвиженцем среди кандидатов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Горизбирком рассказал, как собираются наблюдать за выборами.