Песков объяснил, почему Путин выбрал Беглова на пост врио

Песков объяснил, почему Путин выбрал Беглова на пост врио
Песков: служебный опыт и личные качества стоят для президента на первом месте. Фото: kremlin.ru

Партийная принадлежность учитывается, но не становится главным фактором.

Владимир Путин выбрал Александра Беглова на должность врио губернатора Петербурга из-за его опыта и деловых качеств, заявил Дмитрий Песков 14 августа. Пресс-секретарь уточнил, что членство Беглова в “Единой России” не было решающим фактором при решении.

Песков подчеркнул, что квалификация и личные качества стоят для президента на первом месте.

Александр Беглов начал исполнять обязанности губернатора 3 октября 2018-го, а его предшественник Георгий Полтаченко перешел на работу в ОСК — сейчас он возглавляет там совет директоров. До назначения на пост врио Беглов являлся полномочным представителем президента в СЗФО с декабря 2017 года. Сейчас ему 63 года.

До выборов губернатора осталось меньше месяца — они пройдут 8 сентября. Беглов является одним из кандидатов наряду с Владимиром Бортко, Михаилом Амосовым и Надеждой Тихоновой. Беглов является единственным самовыдвиженцем среди кандидатов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Горизбирком рассказал, как собираются наблюдать за выборами.

беглов врио выборы губернатор песков полтавченко путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ленсвет» починил освещение в Красносельском районе
Житель Тихвина погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поехать в командировку
Андроид читает проповеди в буддийском храме Киото
Прокуратура нашла в Центральном районе медцентр без лицензии
В Петербурге появился памятник актрисе Фаине Раневской
В Шушарах загорелся автобус с гостями свадьбы
Джунгли 300-летия: после игуаны на берегу залива нашли кокос
Армена Джигарханяна перевели в реанимацию, он в тяжелом состоянии