Джунгли 300-летия: после игуаны на берегу залива нашли кокос

Пользователи социальных сетей гадают, как орех попал в Северную столицу.

Жители Петербурга нашли на берегу Финского залива в парке 300-летия кокос. Теперь пользователи социальных сетей гадают, как он там оказался.

Фотография ореха появилась в группе “Лахта Онлайн Приморский район” в среду 14 августа. Часть пользователей (рациональная часть) считает, что кокос попал на берег из магазина: кто-то купил его и уронил на берегу. Другие высказывают версии о “теплых кокосовых течениях”. Нашлись те, кто вспомнили художественную культуру и роль кокосов в ней — и напоминают о мультфильме “Ледниковый период” и фильме “Изгой” с Томом Хэнксом (аналогия, кстати, неуместна — герой фильма, застрявший на необитаемом острове, сделал “друга” Уилсона из футбольного мяча, а не кокоса).

Стоит отметить, что орех выглядит крупным — такие редко попадают в магазины Петербурга.

Неделю назад жители Приморского района Петербурга искали в парке 300-летия игуану, о чем GazetaSPb сообщила ранее. Парк в Северной столице начинает напоминать джунгли.