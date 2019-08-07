Петербуржцы ищут игуану в парке 300-летия

Петербуржцы ищут игуану в парке 300-летия
У автора просят точные координаты дерева. Фото: скриншот VK.com

В соцсетях предположили, что рептилия сбежала из чьей-то квартиры.

Игуану заметили в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Рептилия якобы сидела на одном из деревьев в Приморском районе.

Фотография животного появилась в группе “Лахта Онлайн” в соцсети “ВКонтакте” 6 августа. Некоторые пользователи усомнились в подлинности фото, но у снимка есть и геоданные: он действительно сделан в парке недалеко от Приморского проспекта Санкт-Петербурга.

Петербуржцы предположили, что игуана жила у кого-то дома, но сбежала. Некоторые заявили в комментариях под записью, что идут искать рептилию — ее нужно немедленно спасти, уверены они. Нашлись те, кто просят у автора фото точные координаты, но едва ли игуана задержится на одном дереве надолго. Пока что на 7-ое августа поиски не увенчались успехом — либо о находке не отчитались в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге спасли птицу из Красной книги.

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