Депутат Госдумы вышлет Бузовой книги о блокаде Ленинграда

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев пообещал отправить певице Ольге Бузовой книги о блокаде Ленинграда и запись Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

Свищев заявил, что шутки на тему блокады непозволительны. Он добавил, что не собирается принижать «какие-либо достоинства» артистки, и отметил, что она выглядит довольно глупо и нелепо в ролике, который на опубликовала на своей странице в Instagram.

Свищев напомнил, что за ее жизнью следит подрастающее поколение, которым она «должна показывать хороший пример», приводит его слова РИА Новости. Кроме того, депутат рассказал, что подарит Бузовой книги о блокаде Ленинграда Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также запись Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

Ранее Бузова опубликовала в своем аккаунте видеозапись, где она сидит за столом и облизывает тарелку после еды. Комментируя свое поведение, певица говорит, что «дома можно» и называет себя блокадницей. Видеоролик вызвал негативную реакцию россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бузова, назвавшая себя блокадницей, объяснилась перед подписчиками.