Бузова, назвавшая себя блокадницей, объяснилась перед подписчиками

Бузова, назвавшая себя блокадницей, объяснилась перед подписчиками
Фото: instagram

Певица в очередной раз навлекла на себя гнев общественности.

Ольга Бузова ответила на критику людей в Instagram-аккаунте – она записала «сторизы», в которых объяснилась за сравнение с блокадницей. Девушка заявила, что она родилась в Ленинграде и воспитывалась в том числе бабушками и дедушками, которые пережили блокаду. Она отметила, что всегда понимала, как нелегко им жилось и как дороги людям были даже крошки хлеба.

Дочку поспешила оправдать и мать артистки Ирина. Она убеждена, что Ольга никого не хотела обидеть, потому что ее семья не понаслышке знает о тяготах войны и блокады.

Напоминаем, что Бузова выложила видео, на котором она вылизывает тарелку. Свое поведение она оправдала тем, что является блокадницей. Это вызвало негодование у людей – они посчитали слова певицы оскорбительными.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов прокомментировал видео Ольги Бузовой.

инстаграм ольга бузова
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