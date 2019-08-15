Экипаж самолета А-321 могут представить к наградам

Награды могут получить семь членов экипажа А-321 за успешную посадку самолета в сложных условиях.

Самолет благополучно приземлился в поле в Подмосковье после того, как в двигатели попали птицы. Генерал-полковник авиации, депутат Госдумы Николай Антошкин рассказал, что в подобных условиях самолет всегда тяжело сажать — без выпуска шасси и на «брюхо», такие посадки нередко приводят к катастрофе. По словам депутата, летчика и экипаж обычно представляют к награде в том случае, если посадка прошла удачно и все остались живы. Слова Антошкина приводит РИА Новости.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйбашев рассказал о случившемся в своем профиле в Instagram, он отметил, что командиром экипажа был екатеринбуржец Дамир Юсупов. Куйбашев написал, что пилот и его команда спасли жизни 233 человек и за это заслуживают звания героев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие. Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку посреди поля в Подмосковье. Незадолго до происшествия самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Погибших нет, но пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка.