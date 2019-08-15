Малоимущей семье предоставили квартиру без горячей воды в Петербурге

Нуждающейся семье предоставили квартиру, в которой отсутствует горячее водоснабжение. Фото: pixabay

Нуждающейся семье предоставили квартиру, в которой отсутствует горячее водоснабжение. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге нуждающейся семье предоставили квартиру в Невском районе, в которой отсутствует горячее водоснабжение.

Как стало известно Gazeta.SPb, прокуратура Невского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» в связи с обращением местного жителя.

Результаты проверки показали, что квартира в переулке 2-й Рабфаковский в Невском районе города была предоставлена нуждающейся семье по договору на право пользования жильем. При этом, в квартире отсутствует горячее водоснабжение.

В связи с этим, прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении нарушений. На данный момент представление находится на рассмотрении.

Прокуратура района проконтролирует ход рассмотрения и устранение нарушений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Милонов призвал открыть двери бань для горожан без горячей воды.