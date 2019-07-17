Милонов призвал открыть двери бань для горожан без горячей воды

Депутат признает необходимость испытаний теплосетей, но хочет найти альтернативу.

Виталий Милонов выступил с предложением позволить гражданам бесплатно посещать общественные бани в дни отключения горячей воды. С этой инициативой депутат Госдумы от “Единой России” обратился к главе министерства ЖКХ и строительства Владимиру Якушеву, сообщает РИА Новости 17 июля.

Милонов признает, что испытания теплосетей необходимы, но отмечает, что власти не предлагают горожанам альтернатив на время отключения горячей воды. Депутат считает, что граждане могли бы получать справку из УК или ЖЭК и с ней идти в общественные бани. Милонов предложил Петербург в качестве площадки для эксперимента.

В Петербурге работают несколько десятков общественных бань. Самыми известными являются Дегтярные, Смольнинские, Таллинские, Круглые, Мытнинские и другие. Стоимость их посещения варьируется от 20-50 рублей до 200 рублей и более.

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