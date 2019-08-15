Пожилой петербурженке продали по телефону «лекарства» за 139 тыс рублей

После ухода курьера, женщина поняла, что ее обманули и заявила в правоохранительные органы. Фото: pixabay

После ухода курьера, женщина поняла, что ее обманули и заявила в правоохранительные органы. Фото: pixabay

Пенсионерка купила курс лечения неизвестными препаратами за 139 тысяч рублей в Петербурге.

По данным регионального главка МВД России, 72-летней жительнице Красносельского района позвонил неизвестный на домашний телефон представился сотрудником медицинского центра. Он предложил пенсионерке приобрести курс лечения неизвестными препаратами за 139 тысяч рублей. Доверчивая женщина поверила незнакомцу и передала денежные средства девушке-курьеру, которая приехала в тот же день. В обмен на деньги ей передали банки с препаратами.

После ухода курьера, женщина поняла, что ее обманули и заявила в правоохранительные органы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерке продали БАДы под видом лекарств за 35 тыс. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту возможных мошеннических действий в отношении пенсионерки.