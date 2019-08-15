Петербуржец незаконно продавал ювелирные украшения на причале

Петербуржец незаконно продавал ювелирные украшения на причале
Проверка установила, что на семи изделиях отсутствовало клеймо, которое обозначает пробу драгоценных металлов. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Предприниматель продавал ювелирные украшения без сертификатов в сувенирном магазине на одном из пассажирских причалов в Петербурге.

Сотрудники транспортной полиции провели проверку деятельности сувенирного магазина, который реализует ювелирную продукцию на одном из петербургских причалов. Инспекторы выявили ряд нарушений по исполнению административного законодательства. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Проверка установила, что на семи изделиях отсутствовало клеймо, которое обозначает пробу драгоценных металлов. Кроме того, владелец торгового павильона не предоставил сертификаты и товарно-сопроводительную документацию на украшения из янтаря, золота и серебра. Также установлено, что деятельность по продаже ювелирных украшений осуществлялась без весов.

В результате проверки были изъяты ювелирные изделия на общую сумму более 450 тысяч рублей. В отношении 50-летнего предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура в Петергофе запретила «Магниту» торговать сигаретами.

новости спб торговля торговый павильон ювелирные украшения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321
Петербургского индивидуального предпринимателя подозревают в мошенничестве
Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», остается под вопросом ...
Петербуржец незаконно продавал ювелирные украшения на причале
Ветерану труда приписали долг предыдущего жильца и отказали в льготах
В Петербурге задержали потенциально опасную партию говядины
В Петербурге ограничат движение по Легковой и Левашовскому из-за кубка по ...
Петербуржцы пытаются понять, что за мелодия изображена на ограде в сквере Цоя