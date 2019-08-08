Прокуратура в Петергофе запретила «Магниту» торговать сигаретами

Им также надлежит выплатить штраф Фото: Pixabay.com

Им также надлежит выплатить штраф Фото: Pixabay.com

Прокуратура Петродворцовского района Санкт-Петербурга проверила деятельность магазина «Магнит» на соблюдение законодательства.

В результате проверки было выявлено, что торговая точка осуществляет розничную торговлю табачными изделиями на расстоянии менее 100 метров от школы №529 Петродворцовского района, нарушая тем самым законодательство об ограничении продажи табачной продукции, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ о несоблюдении ограничений в сфере продажи табачной продукции в отношении юридического лица.

По решению Роспотребнадзора виновные привлечены к выплате штрафа в размере более 32 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестная заставила 82-летнюю пенсионерку «поменять на новые купюры» 200 тыс рублей.