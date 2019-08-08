Неизвестная заставила 82-летнюю пенсионерку «поменять на новые купюры» 200 тыс рублей

Неизвестная злоумышленница представилась пенсионерке сотрудницей домоуправления.

Вчера, 7 августа, в отделение полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка. Она сообщила, что к ней в квартиру на Богатырском проспекте пришла женщина и сказала, что необходимо заменить все её наличные сбережения на новые купюры.

Потерпевшая согласилась, подготовила деньги и отошла в другую комнату. Злоумышленница, воспользовавшись её отсутствием, похитила деньги, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ущерб составил 200 тысяч рублей. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после застолья в одном из дворов Петербурга мужчина ограбил приятеля.