После застолья в одном из дворов Петербурга мужчина ограбил приятеля

Он похитил мобильный телефон и деньги, применив физическую силу.

В среду, 7 августа, в отделение полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратился мужчина 1982 года рождения. По словам пострадавшего, он в компании знакомого 1976 года рождения распивал алкогольные напитки у одного из домов по Индустриальному проспекту.

Однако во время застолья его приятель, применив физическую силу, совершил хищение его мобильного телефона и денег, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Злоумышленника удалось задержать.

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