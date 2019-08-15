Петербургского индивидуального предпринимателя подозревают в мошенничестве

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали индивидуального предпринимателя за мошеннические действия.

Руководитель коммерческой фирмы был задержан днем ранее, 14 августа около часа дня в ресторане на шоссе Революции. Сотрудники МВД поймали 38-летнего гражданина при незаконном получении 200 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный получил данные денежные средства под предлогом помощи, чтобы к уголовной ответственности не привлекли гендиректора одной из коммерческих фирм. Однако махинация сорвалась и мужчина был задержан.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время он задержан.

В ведомстве также заявили, что гражданам, которые стали жертвами задержанного, стоит обратиться в полицию по телефону +7 905 218 67 41.

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