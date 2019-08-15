Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321

Бузова также добавила, что жизни 230 человек были спасены благодаря их сплоченной работе и безграничному профессионализму. Фото: @buzova86/ Instagram

Бузова также добавила, что жизни 230 человек были спасены благодаря их сплоченной работе и безграничному профессионализму. Фото: @buzova86/ Instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила командира экипажа и второго пилота за предотвращение страшной катастрофы, и попросила президента наградить всех членов экипажа самолета.

Пост о сегодняшнем происшествии Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте, где она поблагодарила и назвала героями командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

«Сегодня в Москве эти ребята — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин предотвратили страшную катастрофу. Вы мои герои!», — пишет певица.

Вместе с этим, она обратилась к президенту страны Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой представить к награде всех членов экипажа.

«Я считаю, что Вас должны наградить званием героя России, и поэтому обращаюсь к нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину и премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву и прошу обратить внимание на этих ребят, и на весь состав бортпроводников этого рейса: Дмитрия Ивлицкого, Алию Слякаеву, Дмитрия Гончаренко, Надежду Вершинина и Яну Ягодину», — отметила Бузова.

Бузова также добавила, что жизни 230 человек были спасены благодаря их сплоченной работе и безграничному профессионализму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, есть пострадавшие.