До окончания приема заявок на конкурс «Золотой Трезини» осталось два месяца

До окончания приема заявок на конкурс «Золотой Трезини» осталось два месяца

На сегодняшний день на конкурс допущены 58 проектов. 15 октября 2019 года заканчивается прием заявок на Второй открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». Конкурс проходит при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге и Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В числе партнеров конкурса Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских и Союз реставраторов Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится для того, чтобы выявить архитектурные и дизайнерских проекты, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополнят собрание Генерального партнера конкурса – Государственного музея истории Санкт-Петербурга. После церемонии награждения в Петропавловской крепости пройдет выставка проектов победителей конкурса.

«Золотой Трезини» проводится в 18 номинациях. В конкурсе участвуют номинанты со всей России – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр.

Участие в конкурсе бесплатно. Принимаются проекты, разработанные, предназначенные для реализации или реализованные, в зависимости от номинации, после 1 января 2017 года на территории Российской Федерации. В номинации «Лучший архитектурный проект музея» принимаются не только российские, но и зарубежные заявки.

Итоги конкурса будут подведены 27 ноября 2019 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. GazetaSPb выступает информационным партнером конкурса.

Заявку номинанта можно заполнить на сайте www.goldtrezzini.ru.

архитектура золотой трезини
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До окончания приема заявок на конкурс «Золотой Трезини» осталось два месяца
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