До окончания приема заявок на конкурс «Золотой Трезини» осталось два месяца

На сегодняшний день на конкурс допущены 58 проектов. 15 октября 2019 года заканчивается прием заявок на Второй открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». Конкурс проходит при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге и Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В числе партнеров конкурса Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов, Санкт-Петербургский Союз архитекторов, Объединение архитектурных мастерских и Союз реставраторов Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится для того, чтобы выявить архитектурные и дизайнерских проекты, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» пополнят собрание Генерального партнера конкурса – Государственного музея истории Санкт-Петербурга. После церемонии награждения в Петропавловской крепости пройдет выставка проектов победителей конкурса.

«Золотой Трезини» проводится в 18 номинациях. В конкурсе участвуют номинанты со всей России – девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр.

Участие в конкурсе бесплатно. Принимаются проекты, разработанные, предназначенные для реализации или реализованные, в зависимости от номинации, после 1 января 2017 года на территории Российской Федерации. В номинации «Лучший архитектурный проект музея» принимаются не только российские, но и зарубежные заявки.

Итоги конкурса будут подведены 27 ноября 2019 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. GazetaSPb выступает информационным партнером конкурса.

Заявку номинанта можно заполнить на сайте www.goldtrezzini.ru.