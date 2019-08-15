80 тысяч клиентов открыли вклад в МКБ этим летом

Оформить вклад можно в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах банка. Фото: pixabay

Оформить вклад можно в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах банка. Фото: pixabay

С 1 июня 2019 года 80 тысяч клиентов Московского кредитного банка (МКБ) открыли вклады. Средняя сумма вклада составила 530 тысяч рублей. Всего прирост портфеля срочных вкладов за этот период составил более 4,5%.

В рейтинге популярности лидирует вклад «Все включено – тарифный план «Максимальный доход» с доходностью до 7,25% годовых – его открыли более 34% клиентов. Вторым стал вклад «Гранд» для пенсионеров, который можно открыть от одной тысячи рублей под 7,6% годовых. Замыкает тройку лидеров вклад «МЕГА Онлайн» с гибким сроком размещения. Предложение сочетает в себе доходность до 7,6% годовых и возможность выбора срока размещения денежных средств в интервале от 3 до 36 месяцев.

«Наш постоянный приоритет в работе – обеспечение выгодных условий для вкладчиков. Рынок ставок подвижный, поэтому наши условия открытия и пополнения вкладов должны быть максимально удобны для клиентов. Все наши продукты отличаются высокой доходностью, которую клиенты могут зафиксировать на длительный срок для сохранения процентов в случае корректировки ставок рынком»,

— прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

Оформить вклад можно в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также в офисах банка.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.