Парковки принесли Смольному 51,4 миллиона рублей

Доход бюджета от эксплуатации городских парковочных пространств за первое полугодие 2019-го года составил 51,4 миллиона рублей.

Соответствующую информацию обнародовал глава Городского центра управления парковками Сергей Куканов. По его словам, городские автостоянки принесли в казну Смольного 30,6 миллиона рублей, эксплуатация перехватывающих парковок — 1,5 миллиона, а платные парковки — 19,3 миллиона.

Также он рассказал, что город и впредь будет увеличивать количество платных парковочных мест. В частности, уже сегодня в Петербурге ведётся строительство перехватывающих стоянок у «Проспекта Большевиков» и «Ломоносовкой», ещё четыре аналогичных стоянки в районе Дыбенко, Шушар, Старой Деревни и Царского Села находятся на стадии проектирования. Помимо этого, в настоящее время идёт строительство городской автостоянки на улице Савушкина.

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