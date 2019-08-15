Память Виктора Цоя почтили на Богословском кладбище Петербурга

Группа “Кино” выпустила за время своего существования свыше 100 песен и восемь студийных альбомов. Фото: скриншот VK

Группа “Кино” выпустила за время своего существования свыше 100 песен и восемь студийных альбомов. Фото: скриншот VK

Со дня смерти фронтмена группы “Кино” прошло 29 лет.

Фанаты группы “Кино” собрались в четверг 15 августа на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Со дня смерти Виктора Цоя прошло 29 лет.

Петербуржцы и гости со всей России приходят почтить память фронтмена советской рок-группы каждый год именно в этот день — да и в остальные 364 дня у могилы можно часто встретить “киноманов”.

Виктор Цой (1962 — 1990) погиб в ДТП под Ригой в возрасте 28 лет. Группа “Кино” выпустила за время своего существования свыше 100 песен и восемь студийных альбомов.

Сейчас в Петербурге решают вопрос об установке памятника Цою. Предполагается, что он появится в сквере на пр. Ветеранов. Ранее GazetaSPb сообщила, что Александр Беглов оказался фанатом Цоя: он вспомнил про его день рождения и пообещал петербуржцам перемен.