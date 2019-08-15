Автономный троллейбус влетел в BMW у метро “Владимирская”

Автономный троллейбус влетел в BMW у метро “Владимирская”
Из машины выскочило несколько мигрантов. Фото: скриншот VK

ДТП произошло около 1 часа ночи — троллейбус должен был уже стоять в парке.

В центре Санкт-Петербурга произошло ночное ДТП: троллейбус влетел в иномарку у метро “Владимирская”.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу уже после полуночи 16 августа. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что троллейбус с автономным ходом — “который ездит без проводов”, как выразился автор записи — врезался в BMW X5. Из машины выскочило несколько мигрантов: в ожидании сотрудников ГИБДД они устроили перепалку с водителем троллейбуса.

Пока неясно, кто именно виноват в аварии. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Троллейбус закрыл собой проезд к Загородному, но вряд ли это окажет серьезное воздействие на дорожную ситуацию в ночном Петербурге. Возможно, утром компания-перевозчик прокомментирует происшествие: странно, что троллейбус вообще все еще находился на дороге в такой поздний час.

Ранее GazetaSPb сообщила, что поезд из Петербурга врезался в “Ниву” на путях.

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Автономный троллейбус влетел в BMW у метро “Владимирская”
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