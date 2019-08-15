Поезд из Петербурга в Гомель врезался в “Ниву” на путях

Поезд из Петербурга в Гомель врезался в “Ниву” на путях
Возможно, защитный раскрас не позволил машинисту вовремя разглядеть машину. Фото: скриншот VK

Авария задержала состав всего на 15 минут, пострадавших нет.

Вечером в Ленинградской области на железной дороге произошло ДТП. Поезд N83, ехавший из Петербурга в Гомель, врезался в автомобиль “Нива”.

Машину бросили у ж/д полотна на перегоне Вырица — Новинка, сообщает ОЖД 15 августа. Столкновение произошло а 18:42 в четверг, машинист тормозил, но этого оказалось недостаточно.

При аварии никто не пострадал. Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении. В социальных сетях появились фотографии разбитой “Нивы”, она имеет (или имела) защитный раскрас, возможно, машинист не смог сразу ее разглядеть.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мост на Боровой улице Петербурга «поймал» два грузовика сразу.

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Поезд из Петербурга в Гомель врезался в “Ниву” на путях
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